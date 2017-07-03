Подворья с компактным проживанием татар сформируют в Средней Елюзани к Сабантую Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Подворья 13 районов Пензенской области с компактным проживанием татарского населения планируется начать формировать в Средней Елюзани Пензенской области в понедельник, 3 июля, в рамках подготовки к VIII всероссийскому Сабантую. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихинав ходе выездного заседания оргкомитета мероприятия.

Фото: Pnzreg.ru

Она уточнила, что завершить обустройство всех объектов, задействованных в организации праздника, планируется не позднее 15 июля.

«Самая масштабная часть работ уже подходит к завершению: решены вопросы подачи электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, канализования участка. Утверждена схема расположения объектов, заканчивается обустройство ипподрома и дома приемов губернатора. Определена и согласована схема обеспечения безопасности во время проведения Сабантуя, ведутся дорожные работы и обустройство парковок. Будет организовано три больших стоянки под легковые машины и автобусы малой и большой вместимости», — сообщила Лариса Рябихина.

Она отметила, что проработаны все логистические вопросы.

«Определены места установки сцены, проведения торжественного открытия. Планируется также отвести территорию под презентацию инвестиционного потенциала Пензенской области. Этот момент представляется нам очень важным», — цитирует Ларису Рябихину пресс-служба правительства региона.