Сотрудникам пензенского Минтруда предложено навещать нуждающихся в помощи людей Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники Минтруда Пензенской области должны работать не только в кабинетах, но и по возможности выборочно посещать граждан, получающих соцуслуги, чтобы иметь возможность узнавать об их качестве из первых уст. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Не только социальные работники, которые сопровождают людей на дому, должны приходить, но и с министерства, с управлений должны выборочно приходить к этим людям, задавать вопросы», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

По словам губернатора, социально незащищенных граждан нельзя бросать один на один с проблемой.

«Мы должны оказывать им помощь. Для этого и создано министерство труда и социальной защиты России, регионов и отделы управлений служб в районах», — пояснил Иван Белозерцев.