В Пензе договорились о сносе построек, стоящих на пути будущей лестницы к собору Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Вопрос о сносе хозяйственных построек на улице Белинского в Пензе решен в рамках работы над масштабным проектом по благоустройству территории в районе оборонительного вала и возведению лестницы, которую планируется построить от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области Леонид Иоффе.

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«Проговорили на эту тему с военным комиссариатом [...] и владельцами кафе «Нева», — сказал он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 3 июля.

По его словам, подготовленный эскизный проект, который охватывает территорию в границах улиц Кирова, Лермонтова, Советской и Карла Маркса, еще предстоит доработать.

Леонид Иоффе добавил, что во взаимодействии с Минкультом Пензенской области также будут определены необходимые работы по реконструкции здания на улице Белинского, 8.