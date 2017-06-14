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Иван Белозерцев рассказал, как преобразится территория у оборонительного вала в Пензе

13:36 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев рассказал, какие изменения в будущем ждут территорию в районе оборонительного вала на улице Кирова, а также улицу Белинского в Пензе.

Иван Белозерцев рассказал, как преобразится территория у оборонительного вала в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здание военкомата […] мы убирать не будем, чтобы улицу нам не потерять. Но там есть между зданием военкомата и кафе [...] проход для того, чтобы с улицы Кирова по лестнице [которую планируется построить в направлении Спасского кафедрального собора] подняться к храму. Там, где вал, сделаем стену с проходом и со смотровой площадкой, чтобы можно было подняться на эту стену, сделанную из бревен», — сказал глава региона в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

Иван Белозерцев отметил, что уже поручил провести осмотр здания на улице Белинского, 6, где располагается отдел военного комиссариата Пензенской области, чтобы оценить возможность его ремонта.

«Сейчас только с главным архитектором области разговаривал, с [Леонидом] Иоффе. Вместе с городом они работают. [...] Приеду из Китая, мы соберемся и презентуем вместе [проект] — сделаем дорогу, проход к собору», — сказал он.

Губернатор выразил уверенность в том, что предлагаемые изменения пойдут на пользу облику улицы Кирова.
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