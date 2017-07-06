В Пензе прокуратура требует наказать «РЖД» за незаконное использование объектов Общество

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении ОАО «РЖД» за использование объектов, находящихся в федеральной собственности, без надлежаще оформленных документов.

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«Установлено, что четыре объекта недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности и расположенных в пензенском транспортном регионе, используются предприятиями железнодорожного транспорта с 2015 года в отсутствие договоров аренды недвижимости с территориальным управлением Росимущества», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что арендная плата за пользование объектами в федеральный бюджет от предприятий железнодорожного транспорта не поступает.

В прокуратуре отметили, что дела об административном правонарушении находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Пензенской области.

«Кроме того, по инициативе территориального управления Росимущества в Пензенской области Арбитражным судом Самарской области принято к производству исковое заявление о взыскании с ОАО «РЖД» неосновательного обогащения за пользование указанными объектами недвижимого имущества за период с марта 2015 года и обязании ответчика освободить данные объекты», — добавили в пресс-службе.