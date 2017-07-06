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В «Спутнике» девушка не смогла слезть с газовой трубы, по которой пыталась попасть домой

14:55 | 06.07.2017 | Общество

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Помощь спасателей потребовалась девушке, которая не смогла самостоятельно спуститься с газовой трубы на улице Светлой в городе «Спутник» под Пензой.

В «Спутнике» девушка не смогла слезть с газовой трубы, по которой пыталась попасть домой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения, в поисково-спасательную службу в 4.35 четверга, 6 июля, поступила информация о том, что на уровне второго этажа на трубе находится девушка.

«Прибыв на место вызова, в присутствии сотрудников полиции и скорой помощи спасатели с помощью раздвижной лестницы спустили девушку с газовой трубы на землю», — сказали в ведомстве.

Как пояснила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова, девушка пыталась попасть домой.

«Молодые люди снимают в этом доме квартиру на втором этаже. Они вышли погулять, потеряли ключи и полезли по этой трубе, чтобы попасть в квартиру», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, оказавшись наверху, девушка испугалась и не смогла ни спуститься вниз, ни продолжить путь в квартиру.
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