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В Пензе суд взыскал в пользу оправданного менеджера салона «Юго-Западный» 200 тыс. рублей

20:33 | 06.07.2017 | Общество

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу Павла Катунина, который проходил в качестве обвиняемого по делу о махинациях в автосалоне «Юго-Западный», однако приговором от 15 декабря 2016 года был оправдан за непричастностью к совершению преступлений.

В Пензе суд взыскал в пользу оправданного менеджера салона «Юго-Западный» 200 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Катунин просил взыскать с министерства финансов России в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 3,5 млн. рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города.

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По его словам, в судебном заседании истец не сумел обосновать данный размер компенсации, поэтому он был уменьшен.

«Решение от 29 июня пока не вступило в законную силу. Срок для обжалования в настоящее время не истек», — уточнил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Первомайского районного суда Пензы от 15 декабря 2016 года гендиректор автосалона «Юго-Западный» Сергей Коробков был оправдан по большинству пунктов обвинения. Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 15 марта 2017 года приговор был оставлен без изменения.
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