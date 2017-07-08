Семья является великим даром для каждого человека ― Виктор Кувайцев Общество

Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Семья является великим даром и самым святым для каждого человека. Такое мнение выразил мэр Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя жителей города с Днем семьи, любви и верности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Именно родные люди способны дарить любовь, душевное тепло и понимание, научить ответственности и взаимопомощи. В этот день особого внимания и почета достойны крепкие союзы, которые являются образцом супружеского счастья и верности, где взаимоотношения родителей служат для детей замечательным примером согласия и уважения друг к другу», ―отметил он.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что с заботы о близких и привязанности к семье начинается любовь к малой родине и верность Отчизне.

«Будущее нашей страны ― в семьях, где бережно передаются из поколения в поколение духовно-нравственные ценности», ― пояснил Виктор Кувайцев.

Он выразил признательность всем родителям, воспитывающим своих и приемных детей.

«Молодоженам желаю огромного счастья, вечной любви, терпения и мудрости. Пусть на протяжении всего жизненного пути каждый будет для второй половинки поддержкой и опорой, а семья ― надежной пристанью, тылом для вас и ваших детей», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.