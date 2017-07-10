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В Пензе прошел пикет в защиту лошадей верховых пород, которых могут пустить на мясо

11:30 | 10.07.2017 | Общество

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Пикет в защиту лошадей элитных верховых пород, ранее принадлежавших племконезаводу «Завиваловский», прошел в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в минувшее воскресенье, 9 июля.

В Пензе прошел пикет в защиту лошадей верховых пород, которых могут пустить на мясо

Фото: пресс-служба «ПНВ»

Организатором мероприятия выступила молодежная общественная организация «Поколение нового времени».

Надписи на плакатах, с которыми пришли участники, гласили, в частности: «Прокуратура, почему гордость области — верховые лошади — в 2015-м ушли в частные руки?», «Полковник Белозерцев, спасти 40 племенных лошадей — дело Вашей чести! Верим в успех» и «Пензе нужен детский конный спорт! Спасем 40 верховых лошадей от гибели!»

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«В настоящее время долг общественных активистов — обеспечить постоянный контроль над этой темой. Что мы хотим добиться в результате? Во-первых, сохранить поголовье элитных верховых лошадей и их дальнейшее развитие. Во-вторых, возродить в губернии конный спорт, организовав конную школу для детей. В-третьих, помочь детям-инвалидам также стать ближе к лошадкам. Иппотерапия облегчит жизнь ребятам. В-четвертых, добиться строительства в Пензе через программы государственного финансирования конноспортивного комплекса. В-пятых, сделать все вышеперечисленное не только социально-спортивным, но и бизнес-проектом, приносящим области прибыль», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе «ПНВ» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что по итогам пикета была принята резолюция, которая направлена в правительство Пензенской области и депутатам Законодательного собрания региона.

Данная акция стала второй за минувшую неделю, организованной в поддержку лошадей, которые ранее были собственностью племконезавода «Завиваловский». Предыдущая прошла у здания правительства Пензенской области 4 июля.
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