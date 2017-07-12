В Пензе главред потребовал отставки руководителя пресс-службы УМВД — СМИ Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Главный редактор одного из СМИ потребовал отправить в отставку начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольгу Евдокимову. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает сетевое издание « Пенза-Онлайн ».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как нам стало известно, пензенская полиция столкнулась с форменным информационным террором с площадки пензенского медиа», — утверждается в статье за авторством главного редактора Светланы Филипповой, опубликованной в среду, 12 июля.

«[...] По информации нашего источника из фешенебельного здания УМВД, на днях главред потребовал ни больше ни меньше — отставки самого руководителя пресс-службы генерала. С этой целью написал веером жалобы в Москву, прокурорам, спецслужбам. Ну, не соответствует госпожа Евдокимова своей должности, и все тут... Причина проста — не отвечает на его запросы, не пускает фотографа агентства на мероприятия, не приглашает самого редактора на брифинги», — пишет она.

По данным Светланы Филипповой, этому предшествовало то, что «генералу Юрию Рузляеву стали типичным образом выкручивать руки, видимо, мстя за некоторое содеянное», публикуя «опросы, итоги которых дискредитируют УМВД в обществе».

При этом автор статьи безапелляционно утверждает, что «параллельно с этим происходит дискредитация Рузляева и его команды и на фронтах оперативно-разыскной деятельности», «веером идут жалобы в прокуратуры всех уровней».

Читайте также

Тузов должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области — мнение

«Причина — неправильно, мол, полиция разрешает дела поступающих к ним от граждан. Зачем нужно это самому вышеупомянутому главреду? Возможно, это незаключенные контракты, возможно — упущенная возможность восседать в общественном совете УМВД, возможно — что-то свое. Почему данная многоходовка начала повторяться? Похоронный баннер, висящий над головами топ-чиновниками регионального правительства, напоминает о незаключенных контрактах? Но насколько этически и профессионально верен данный подход?» — задается вопросами Светлана Филиппова.

«[...] Данные действия влияют на показатели губернии, оцениваемые в Москве, рейтинг самого губернатора. И на транши денег, выделяемые на развитие нашей области, в которой мы с вами живем. И хотим жить хорошо», — делает вывод она.

О каком именно пензенском СМИ идет речь в материале Светланы Филипповой, не сообщается.

Официальных комментариев на этот счет от пресс-службы УМВД России по Пензенской области пока не поступало.