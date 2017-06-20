Ранее анонсированное подписание меморандума о партнерстве СМИ в Пензе не состоялось Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Публично анонсированное на минувшей неделе подписание в отеле «Heliopark Residence» некоего «меморандума об информационном партнерстве» между «ведущими СМИ Пензы», под которыми, как оказалось, подразумевались всего три далеко не самые цитируемые интернет-площадки и газета «Улица Московская», не состоялось, превратившись во встречу с журналистами, организованную порталом «Пенза-Онлайн» во вторник, 20 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Изначально сообщалось, что представители четырех СМИ создадут неформальное сообщество в противовес якобы «мертвому» региональному отделению Союза журналистов России (СЖР), возглавляемому главным редактором областной газеты «Пензенская правда» Павлом Шишкиным. Идея стала широко муссироваться в соцсетях после того, как он, комментируя уголовное дело в отношении редактора никольской районной газеты «Знамя труда» Марины Востровой, подозреваемой в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заявил ИА «PenzaNews», что ему «не совсем понятно, причем здесь Союз журналистов России».

Заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, ранее открыто выступивший в поддержку Марины Востровой, на встречу не пришел.

Читайте также

УФАС требует от Александра Тузова прекратить дискредитацию учредителя ИА «PenzaNews»

Еще один потенциальный подписант «меморандума» — предприниматель, владелец одного из сетевых СМИ, бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, который ранее выплатил около 400 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, а недавно был публично уличен в написании с конца 2016 года целого ряда безосновательных заявлений в правоохранительные органы в отношении учредителя ИА «PenzaNews» [ООО «ВолгаИнтерМедиа»] с целью возбуждения нескольких уголовных дел — также не был на мероприятии.

Редактор другого пензенского интернет-СМИ Ирина Горбачева, которая первоначально якобы согласилась принять участие в подписании акта о партнерстве, на встречу в отеле тоже не пришла. При этом ранее стало известно, что в материалах проверки деятельности ООО «ВолгаИнтерМедиа», которую в течение 6 месяцев по заявлениям Александра Тузова осуществляли силовики из МВД и СКР, имеются объяснения Ирины Горбачевой против ИА «PenzaNews», где она проработала менее недели в 2015 году. Представители ООО «ВолгаИнтерМедиа» намерены изучить документы в целях обеспечения защиты деловой репутации компании.

В результате за столом в комнате переговоров «Heliopark Residence» в импровизируемом президиуме оказались только три человека: редактор портала «Пенза-Онлайн» Светлана Филиппова, ее заместитель Максим Денисов и журналист Александр Яхонтов.

После непродолжительной вступительной части было предложено обсудить необходимость создания альтернативной организации.

На возникший из зала вопрос, почему на встрече присутствует такое небольшое количество СМИ, Светлана Филиппова ответила, что на мероприятие были приглашены практически все медиа.

При этом среди пришедших не было представителей телевидения, радио, а также журналистов крупных федеральных газет и информационных агентств, работающих в Пензенской области.

Зато в числе присутствующих оказался бывший журналист «Пенза-Онлайн» Алексей Молебнов — автор проекта «Школа права СМИ», открытие которого сначала было перенесено, затем отменено, однако позднее все же состоялось, но уже без его участия.

Идею создания сообщества журналистов поддержал заместитель редактора газеты «Молодой ленинец» Владимир Вержбовский. По его словам, несмотря на то, что он является членом реготделения СЖР, он не понимает, чем занимается эта организация.

К этому мнению присоединился фотограф Владимир Павловский. Он подчеркнул, что исправно платит взносы в Союз журналистов России, однако не видит никакой отдачи.

«Даже на юбилей грамоту какую-то подарят и бутылку как алкашу», — отметил он.

В свою очередь главный редактор газеты «Репортер» Екатерина Рац высказала мысль, что создаваемое сообщество должно поддерживать коллег в юридическом плане и оказывать помощь молодым журналистам.

В ходе обсуждения также была поднята тема о необходимости организации фонда, на средства которого могли бы оплачиваться юридические услуги, аренда помещений для встреч и приглашение специалистов федерального уровня.

Читайте также

Марина Вострова пока не комментирует уголовное дело против себя

Вопрос, с которого и началась встреча — уголовное дело в отношении Марины Востровой, вновь был поднят только в конце мероприятия главным редактором оппозиционной газеты «Новая альтернатива» Павлом Арзамасцевым. Было предложено вместе с адвокатом посетить редактора «Знамени труда» и поинтересоваться, какая именно помощь ей нужна.

По итогам мероприятия принято решение о создании группы в социальной сети Facebook, а затем — организации интернет-форума.

Предполагается, что группа будет доступна всем желающим. В ней намечено разместить проект хартии, которая, по задумке организаторов, должна сплотить пензенских журналистов. При этом любой человек сможет внести предложения как по тексту документа, так и по деятельности самого альтернативного объединения.

Читайте также

Павел Полосин обозначил проблемы и тренды региональной журналистики

Вместе с тем опытные журналисты, длительное время работающие в СМИ, скептически относятся к этой идее. Они напоминают, что уже существует как минимум два важнейших документа, принятых еще в 1994 году — Кодекс профессиональной этики российского журналиста и Московская хартия журналистов . Ими, по мнению ряда представителей СМИ, нужно просто руководствоваться в своей работе, тогда не возникнет никакого желания искусственно плодить новые «меморандумы».

Предполагается, что очередная встреча журналистов состоится в течение предстоящих двух месяцев. Где она пройдет и кто будет оплачивать аренду зала для проведения мероприятия, организаторы не уточнили.