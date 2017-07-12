Глава пресс-службы УМВД неприятно удивлена статьей издания «Пенза-Онлайн» Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова удивлена статьей сетевого издания «Пенза-Онлайн», согласно которой главный редактор одного из СМИ потребовал отправить ее в отставку.

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«У меня нет комментария и нет слов вообще», — сказала она корреспонденту ИА «PenzaNews» в ответ на просьбу дать свою оценку данной публикации.

По словам Ольги Евдокимовой, журналисты сетевого издания к ней за комментариями не обращались.

«Я была неприятно удивлена», — констатировала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в статье за авторством главного редактора Светланы Филипповой, опубликованной в среду, 12 июля, говорится о том, что «пензенская полиция столкнулась с форменным информационным террором с площадки пензенского медиа».

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Со ссылкой на источник из «фешенебельного здания УМВД» она утверждает, что главред одного из СМИ потребовал отставки Ольги Евдокимовой, поскольку та якобы не соответствует своей должности.

Параллельно с этим, по словам Светланы Филипповой, «происходит дискредитация [начальника управления МВД России по Пензенской области Юрия] Рузляева и его команды и на фронтах оперативно-разыскной деятельности», «веером идут жалобы в прокуратуры всех уровней».