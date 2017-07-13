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На пензенский телефон доверия детей и их родителей поступило более 1 тыс. звонков

09:31 | 13.07.2017 | Общество

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области приняли более 1 тыс. звонков по телефону доверия детей, подростков и их родителей в 2016–2017 учебном году.

На пензенский телефон доверия детей и их родителей поступило более 1 тыс. звонков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из них около 680 поступило в I полугодии текущего года.

Наибольшее количество обращений — 40,6% — касалось сложностей во взаимоотношениях со сверстниками, 19,3% — дефицита общения, проблем занятости досуга, 12% — детско-родительских отношений, 7% — переживания первой влюбленности, 4,41% — проблем в обучении.

Наименьшее количество звонков пришлось на вопросы, связанные с конфликтами в семье и с одноклассниками — по 0,73%, а также с сексуальными проблемами — 0,3%.

Кризисных звонков зафиксировано не было.

Все абоненты, обратившиеся в службу, получили помощь педагога-психолога.

Телефон доверия действует по номеру 8-800-2000-122, сообщает пресс-служба Минобразования.
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