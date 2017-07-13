Виктор Кувайцев проконтролировал ремонт дорог в Пензе Общество

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ, которые ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в четверг, 13 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он посетил улицу Калинина, где на участке от улицы Лермонтова до улицы Свердлова уже уложен новый асфальт.

Виктор Кувайцев обратил внимание не необходимость нанесения новой дорожной разметки.

Также мэр поручил до 18 июля подготовить основание под асфальтировку участка, где в настоящее время ремонтные работы осуществляет ПАО «Т Плюс».

Кроме того, глава администрации посетил улицу Краснова.

«Улицы Калинина и Краснова идут параллельно друг другу. Мы понимаем, что работая на них одновременно, создаются неудобства для автомобилистов. До 25 июля ремонт здесь должен завершиться», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также поручил следить за состоянием ливневого коллектора и вовремя проводить его очистку, чтобы не создавать ситуаций с подтоплением, сообщает пресс-служба мэрии.