11:39:53 Пятница, 14 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

ФАС заинтересовалась деятельностью предпринимателя Александра Тузова

10:54 | 14.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Федеральная антимонопольная служба запросила у регионального управления обращение ООО «ВолгаИнтерМедиа» о недобросовестной конкуренции предпринимателя Александра Тузова, который является владельцем одного из сетевых СМИ и членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

ФАС заинтересовалась деятельностью предпринимателя Александра Тузова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в письме за подписью руководителя УФАС Оксаны Кузнецовой, обращение запрошено федеральным ведомством «для своего рассмотрения по собственной инициативе».

Читайте также

Депутат поставил перед Рузляевым вопрос о членстве Тузова в общественном совете при УМВД

В нем указывается также, что необходимые документы направлены в центральный аппарат ФАС России «для рассмотрения на соответствие требованиям антимонопольного законодательства».

Обращение ООО «ВолгаИнтерМедиа» о недобросовестной конкуренции предпринимателя Александра Тузова связано с использованием результата интеллектуальной деятельности компании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае 2017 года стало известно, что пензенское УФАС выдало предпринимателю Александру Тузову предупреждение о необходимости прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа».
Актуальное
Читайте также
Пензенские абоненты «Ростелекома» накопили 17 млн. бонусных баллов на сервисы и фильмы Максим Малофеев из Пензы завоевал «серебро» Спартакиады учащихся России
Торжества в честь 300-летия со дня избавления Пензы от кочевников пройдут 16–17 августа В Пензе ТСЖ «Сура+» оштрафовано за шум в квартире
В Мокшане двое молодых людей признались в краже магнитолы и аккумулятора из «ВАЗа» В Заречном отработали действия по спасению утопающего
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама