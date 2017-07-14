ФАС заинтересовалась деятельностью предпринимателя Александра Тузова Общество

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Федеральная антимонопольная служба запросила у регионального управления обращение ООО «ВолгаИнтерМедиа» о недобросовестной конкуренции предпринимателя Александра Тузова, который является владельцем одного из сетевых СМИ и членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в письме за подписью руководителя УФАС Оксаны Кузнецовой, обращение запрошено федеральным ведомством «для своего рассмотрения по собственной инициативе».

Читайте также

Депутат поставил перед Рузляевым вопрос о членстве Тузова в общественном совете при УМВД

В нем указывается также, что необходимые документы направлены в центральный аппарат ФАС России «для рассмотрения на соответствие требованиям антимонопольного законодательства».

Обращение ООО «ВолгаИнтерМедиа» о недобросовестной конкуренции предпринимателя Александра Тузова связано с использованием результата интеллектуальной деятельности компании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае 2017 года стало известно, что пензенское УФАС выдало предпринимателю Александру Тузову предупреждение о необходимости прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа».