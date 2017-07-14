ФАС заинтересовалась деятельностью предпринимателя Александра Тузова
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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Федеральная антимонопольная служба запросила у регионального управления обращение ООО «ВолгаИнтерМедиа» о недобросовестной конкуренции предпринимателя Александра Тузова, который является владельцем одного из сетевых СМИ и членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.
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Как отмечается в письме за подписью руководителя УФАС Оксаны Кузнецовой, обращение запрошено федеральным ведомством «для своего рассмотрения по собственной инициативе».
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В нем указывается также, что необходимые документы направлены в центральный аппарат ФАС России «для рассмотрения на соответствие требованиям антимонопольного законодательства».
Обращение ООО «ВолгаИнтерМедиа» о недобросовестной конкуренции предпринимателя Александра Тузова связано с использованием результата интеллектуальной деятельности компании.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае 2017 года стало известно, что пензенское УФАС выдало предпринимателю Александру Тузову предупреждение о необходимости прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа».