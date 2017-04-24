УФАС требует от Александра Тузова прекратить дискредитацию учредителя ИА «PenzaNews» Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Пензенское УФАС выдало индивидуальному предпринимателю Александру Тузову предписание прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа», являющегося учредителем независимого информационного агентства «PenzaNews».

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В документе за подписью руководителя управления ФАС Оксаны Кузнецовой указано, что Александр Тузов в срок до 25 мая 2017 года должен исключить из целого ряда статей на сайте СМИ, владельцем которого он является, «ложные, недостоверные сведения о деятельности информационного агентства».

В случае невыполнения предупреждения в установленный срок ведомство примет решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Если Александр Тузов все же удалит ложные сведения о «ВолгаИнтерМедиа» и ИА «PenzaNews», то он избежит административной ответственности.

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Ранее суды в Пензе, Самаре и Москве признали учредителя одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ, члена общественного совета при УМВД по Пензенской области Александра Тузова, позиционирующего себя в том числе в качестве политолога, нарушившим закон.

В частности, он использовал на своем сайте 35 фотографий ИА «PenzaNews», за что уже выплатил ООО «ВолгаИнтерМедиа» как правообладателю почти 300 тыс. рублей компенсации. Помимо этого, с Александра Тузова взыскано около 100 тыс. рублей судебных расходов.

Кроме того, в начале 2017 года он проиграл гражданский иск по аналогичным основаниям.

В настоящее время к нарушителю готовятся новые претензии, связанные с незаконным использованием фотографий.

На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Первая состоялась около правительства Пензенской области в понедельник, 24 апреля. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Для проведения одиночного пикета протестующий выбрал место около массивного каменно-металлического забора, который, по словам местных жителей, установлен самовольно. Он перекрывает обзор пешеходам, пересекающим оживленную автодорогу, что может привести к печальным последствиям. После публикаций в СМИ представители ГИБДД и УМВД предложили установить на Спартаковской сферическое зеркало и знак.

В конце апреля глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидер всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева направила генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой «принять соответствующие меры» в связи с самозахватом муниципальной земли в курортном поселке Ахуны города Пензы. В нем отмечается, что почти год назад собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, однако до сих пор оно не исполнено.

Третья акция протеста против Александра Тузова в Пензе состоялась в минувшую пятницу, 28 апреля. Одиночный пикет в городе «Спутник» около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов, провел гражданский активист от КПРФ Виктор Хомец.

По его словам, таким образом он пытался привлечь внимание к проблеме лжи в СМИ.

Ожидается, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.