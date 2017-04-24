УФАС требует от Александра Тузова прекратить дискредитацию учредителя ИА «PenzaNews»

В документе за подписью руководителя управления ФАС Оксаны Кузнецовой указано, что Александр Тузов в срок до 25 мая 2017 года должен исключить из целого ряда статей на сайте СМИ, владельцем которого он является, «ложные, недостоверные сведения о деятельности информационного агентства».
В случае невыполнения предупреждения в установленный срок ведомство примет решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Если Александр Тузов все же удалит ложные сведения о «ВолгаИнтерМедиа» и ИА «PenzaNews», то он избежит административной ответственности.
В настоящее время к нарушителю готовятся новые претензии, связанные с незаконным использованием фотографий.
На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.
Первая состоялась около правительства Пензенской области в понедельник, 24 апреля. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей «В чем фишка Тузовгейта?», вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.