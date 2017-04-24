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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

УФАС требует от Александра Тузова прекратить дискредитацию учредителя ИА «PenzaNews»

13:58 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Пензенское УФАС выдало индивидуальному предпринимателю Александру Тузову предписание прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа», являющегося учредителем независимого информационного агентства «PenzaNews».

УФАС требует от Александра Тузова прекратить дискредитацию учредителя ИА «PenzaNews»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В документе за подписью руководителя управления ФАС Оксаны Кузнецовой указано, что Александр Тузов в срок до 25 мая 2017 года должен исключить из целого ряда статей на сайте СМИ, владельцем которого он является, «ложные, недостоверные сведения о деятельности информационного агентства».

В случае невыполнения предупреждения в установленный срок ведомство примет решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Если Александр Тузов все же удалит ложные сведения о «ВолгаИнтерМедиа» и ИА «PenzaNews», то он избежит административной ответственности.

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Ранее суды в Пензе, Самаре и Москве признали учредителя одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ, члена общественного совета при УМВД по Пензенской области Александра Тузова, позиционирующего себя в том числе в качестве политолога, нарушившим закон.

В частности, он использовал на своем сайте 35 фотографий ИА «PenzaNews», за что уже выплатил ООО «ВолгаИнтерМедиа» как правообладателю почти 300 тыс. рублей компенсации. Помимо этого, с Александра Тузова взыскано около 100 тыс. рублей судебных расходов.

Кроме того, в начале 2017 года он проиграл гражданский иск по аналогичным основаниям.

В настоящее время к нарушителю готовятся новые претензии, связанные с незаконным использованием фотографий.

На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Первая состоялась около правительства Пензенской области в понедельник, 24 апреля. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей «В чем фишка Тузовгейта?», вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Для проведения одиночного пикета протестующий выбрал место около массивного каменно-металлического забора, который, по словам местных жителей, установлен самовольно. Он перекрывает обзор пешеходам, пересекающим оживленную автодорогу, что может привести к печальным последствиям. После публикаций в СМИ представители ГИБДД и УМВД предложили установить на Спартаковской сферическое зеркало и знак.

В конце апреля глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидер всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева направила генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой «принять соответствующие меры» в связи с самозахватом муниципальной земли в курортном поселке Ахуны города Пензы. В нем отмечается, что почти год назад собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, однако до сих пор оно не исполнено.

Третья акция протеста против Александра Тузова в Пензе состоялась в минувшую пятницу, 28 апреля. Одиночный пикет в городе «Спутник» около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов, провел гражданский активист от КПРФ Виктор Хомец.

По его словам, таким образом он пытался привлечь внимание к проблеме лжи в СМИ.

Ожидается, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.
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