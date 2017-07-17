Пензенские многодетные семьи нередко отказываются от участков земли из-за их расположения Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Проживающие в Пензенской области многодетные семьи нередко отказываются от предлагаемых им земельных участков из-за их неудобного расположения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

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По его словам, в Пензенской области живут 8 тыс. 219 многодетных семей, из которых 3,5 тыс. имеют право на получение бесплатного земельного участка.

«Низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками [...] зарегистрирован в Колышлейском районе — 5,8% и Мокшанском — 50%. Данный процент связан с тем, что многодетные семьи отказываются от предлагаемых земельных участков, предоставляемых по месту регистрации — не нравится район, […] все хотят ближе к центру», — сказал Дмитрий Семенов в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 17 июля.

По его словам, еще одной причиной низких темпов предоставления участков является отсутствие на территории городских округов свободных от застройки земель.

«Проблема дефицита земель в муниципалитетах решается за счет земель близлежащих муниципальных районов», — пояснил зампред областного правительства.

Он привел в пример Заречный, где участки многодетным семьям предоставляют на территории Городищенского района.

По словам Дмитрия Семенова, одной из главных проблем является низкий процент освоения земельных участков, в частности, на территории между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник.

«Фактически проживают там до 10 человек, ведут строительство где-то 50 собственников. […] Основной причиной является то, что семьи многодетные — уровень доходов ниже, чем у обычной семьи. При всем том, что на участке есть электроснабжение, газ находится у отмостки здания, вода в близлежащем колодце», — отметил он.