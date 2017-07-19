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Ехавшая на открытие ФОКа в Нижний Ломов «ГАЗель» с журналистами сломалась на трассе

12:35 | 19.07.2017 | Общество

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. «ГАЗель» с журналистами, следовавшая в Нижний Ломов на открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Бочкарева, в котором, как ожидается, примет участие полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, сломалась на выезде из Пензы.

Ехавшая на открытие ФОКа в Нижний Ломов «ГАЗель» с журналистами сломалась на трассе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин, машина не смогла продолжить движение примерно через 40 минут после отправления от здания правительства Пензенской области: она остановилась в районе магазина «Вектор» — недалеко от выезда на федеральную трассу М5 «Урал».

«В «ГАЗели» ехали около 10 человек. Сейчас за нами отправили другую машину», — сказал он.

По словам Максима Костюшина, при выезде на трассу образовалась большая пробка, в связи с чем, предположительно, у отечественного микроавтобуса произошел перегрев двигателя.

Открытие ФОКа намечено на 14.00.
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