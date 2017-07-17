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Михаил Бабич откроет ледовый дворец имени Василия Бочкарева в Нижнеломовском районе

12:01 | 17.07.2017 | Спорт

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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Бочкарева в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Михаил Бабич откроет ледовый дворец имени Василия Бочкарева в Нижнеломовском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, полпред также примет участие в церемонии закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2».

«19 числа [июля] будет закрытие «Гвардейца». [...] Прибудет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Викторович Бабич. […] Затем мы перелетаем или переезжаем в Нижнеломовский район, где будет открытие дворца ледового спорта имени Василия Кузьмича Бочкарева», — сказал Иван Белозерцев в ходе 46-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в понедельник, 17 июля.
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