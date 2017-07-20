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На пензенских дорогах будут ловить мотоциклистов-нарушителей

12:53 | 20.07.2017 | Общество

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Пензенской области профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мотоциклов и скутеров, в предстоящую пятницу, 21 июля. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

На пензенских дорогах будут ловить мотоциклистов-нарушителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что в этот день будет обеспечен повышенный контроль за соблюдением правил дорожного движения этой категории водителей.

Полицейские призывают использовать при движении на двухколесном транспорте мотошлемы и другую защитную экипировку, а также помнить, что любая оплошность может привести к непоправимым последствиям.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за последний месяц в Пензе произошло два трагических ДТП с участием мотоциклистов.

В ночь на 27 июня неподалеку от торгово-развлекательного центра «Суворовский» погиб мужчина 1977 года рождения, управлявший мотоциклом «Suzuki». Двухколесное транспортное средство не поделило дорогу с автомобилем «ВАЗ».

Вечером 18 июля на проспекте Победы в районе завода «Тяжпромарматура» травмы, не совместимые с жизнью, получил мужчина 1993 года рождения, двигавшийся на мотоцикле «Honda». В результате столкновения с автомобилем «Renault Duster» пострадали три человека, находившихся в иномарке.
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