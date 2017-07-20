Артем Колобов доложит о подготовке пензенской делегации к фестивалю в Сочи Общество

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Руководитель регионального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов примет участие во встрече представителей областных подготовительных комитетов XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре.

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Встреча состоится в рамках образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области 21–22 июля.

На ней будут обсуждаться вопросы, связанные с формированием делегаций субъектов РФ, состоявшегося отбора, привлечения волонтеров, подготовки презентаций регионов, а также взаимодействия с иностранными делегациями в рамках реализации программы культурного шефства.

Ожидается, что Пензенскую область на фестивале в Сочи представит делегация в составе 70 человек — 50 участников, прошедших отбор, и 20 волонтеров.

Очередное заседание пензенского регионального подготовительного комитета запланировано на август, сообщает пресс-служба министерства образования области.