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Летевший из Пензы в Сочи самолет сел в Саратове после столкновения со стаей птиц — СМИ

11:26 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Пензы в Сочи в ночь на субботу, 22 июля, совершил вынужденную посадку в Саратове после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Летевший из Пензы в Сочи самолет сел в Саратове после столкновения со стаей птиц — СМИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Командир воздушного судна проинформировал диспетчера о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее — о подозрении на отказ одного из двигателей.

Самолет был немедленно направлен в Саратов на запасной аэродром для выполнения вынужденной посадки.

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Экипажу удалось благополучно посадить лайнер лишь на одном рабочем двигателе. Почти 80 пассажиров были оперативно эвакуированы. Техники наземных служб сразу же приступили к осмотру неисправного двигателя.

Летевшие на юг люди некоторое время провели в аэропорту Саратова. Когда был подан резервный борт, они продолжили полет на курорт. Общее время задержки в пути не уточняется.

Рейсы из Пензы в Сочи на самолетах Ан-148 выполняют «Саратовские авиалинии». По расписанию по пятницам воздушное судно вылетает в 21.50 и прибывает в пункт назначения в 00.05.

В авиакомпании данный инцидент пока никак не прокомментировали.
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