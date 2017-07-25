Пензенский предприниматель заплатит 20 тыс. рублей за перевозку двух лишних пассажиров
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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен предпринимателю из Пензы, который допустил перевозку пассажиров в микроавтобусе, следовавшему по маршруту №6, с превышением допустимого количества.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«1 июня в 8.00 на проспекте Строителей в микроавтобусе «Citroen» вместо разрешенных 22 пассажиров ехали 24», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.
В ведомстве отметили, что в суде предприниматель свою вину не признал.
«Он заявил, что в январе проводил соответствующий инструктаж с водителем и таким образом принял все меры, направленные на недопущение им провоза пассажиров сверх нормативного количества», — пояснили в пресс-службе.
В управлении добавили, что суд нашел этот довод несостоятельным и признал перевозчика виновным.