Пензенский предприниматель заплатит 20 тыс. рублей за перевозку двух лишних пассажиров Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен предпринимателю из Пензы, который допустил перевозку пассажиров в микроавтобусе, следовавшему по маршруту №6, с превышением допустимого количества.

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«1 июня в 8.00 на проспекте Строителей в микроавтобусе «Citroen» вместо разрешенных 22 пассажиров ехали 24», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что в суде предприниматель свою вину не признал.

«Он заявил, что в январе проводил соответствующий инструктаж с водителем и таким образом принял все меры, направленные на недопущение им провоза пассажиров сверх нормативного количества», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что суд нашел этот довод несостоятельным и признал перевозчика виновным.