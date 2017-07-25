На единственном в Пензе лежачем светофоре заработал сигнал «Иди», но сломался «Стой» Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Разрешающий сигнал «Иди» вновь заработал на единственном в Пензе плоском пешеходном светофоре со светодиодами, расположенном на пересечении улиц Московской и Максима Горького, однако теперь не загорается надпись «Стой».

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В минувший понедельник, 24 июля, пешеходы наблюдали обратную ситуацию: на полосе по четной стороне улицы Максима Горького красный сигнал работал исправно.

Теперь же в тот момент, когда должен загореться красный свет, зеленые светодиоды отключаются, а надпись «Стой» не зажигается.

На противоположной стороне улицы — рядом с торговым центром «Арбат» — светодиоды работают исправно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», плоский светодиодный светофор был установлен в Пензе в начале июля в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Он призван обратить внимание на дорожную обстановку тех жителей, которые идут, опустив голову, например, уткнувшись в телефон.

По словам замдиректора департамента ЖКХ Пензы Владимира Рузляева, установка подобных объектов на других пешеходных переходах города в ближайшее время не планируется.