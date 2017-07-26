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Мэр призвал подумать над тем, как избавить Пензу от стихийной рекламы раз и навсегда

10:35 | 26.07.2017 | Общество

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и и.о. директора МКУ «Рекламная служба города Пензы» Александру Кузнецову предложить комплекс мер, которые позволят раз и навсегда избавить улицы от несанкционированной рекламы.

Мэр призвал подумать над тем, как избавить Пензу от стихийной рекламы раз и навсегда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Санитарные пятницы», в ходе которых работники муниципальных учреждений срывают рекламные объявления, расклеенные на световых опорах, проблемы не решат. Чтобы избавиться от стихийной рекламы, которая прославила Пензу чуть ли не на всю Россию, нужен системный подход», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в минувший вторник, 25 июля.

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По мнению Виктора Кувайцева, такого рода реклама является пережитком прошлого, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что на световые опоры, установленные на перекрестках в центре Пензы, которые зачастую используются расклейщиками объявлений в качестве основы для размещения несанкционированной рекламы, будет нанесено специальное антивандальное покрытие.

При наличии положительного результата будет рассмотрен вопрос об его использовании в других местах размещения стихийной рекламы.
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