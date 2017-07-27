Прокуратура дважды не согласилась с итогами проверки, фигурантом которой является Тузов Общество

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы дважды за месяц не согласилась с результатами проведенной полицией доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ «Клевета», фигурантом которой является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при региональном УМВД России, владелец и главный редактор одного из сетевых изданий Александр Тузов.

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Проверка по заявлению гражданина о сознательном распространении в СМИ порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию заведомо ложной информации велась с конца марта по 11 июня, когда участковый отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе Рустам Ряхмятуллин вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом, по имеющимся у ИА «PenzaNews» сведениям, в данном документе было указано, что Александр Тузов от дачи каких-либо объяснений отказался, но предоставил якобы пояснения сотруднику правоохранительных органов по телефону.

Каким образом участковым Рустамом Ряхмятуллиным заочно была установлена личность человека, сообщившего информацию, которая легла в основу постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не сообщается.

13 июля районная прокуратура в порядке надзора принятый документ отменила и направила материал для дополнительной проверки обратно — в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе.

Спустя 5 дней, 18 июля, уже другой участковый — Олег Лекарев — вынес второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ «Клевета», указав в качестве основания «отсутствие события преступления».

Однако с этим вновь не согласилась прокуратура Первомайского района Пензы, отменив 24 июля подготовленный полицией документ как незаконный и необоснованный.

В настоящее время материал в очередной раз направлен для дополнительной проверки в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе. Какой именно участковый — тот же или уже опять новый — им занимается, пока неизвестно.

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Комментируя сложившуюся ситуацию, источник в правоохранительных органах на условиях анонимности высказал ИА «PenzaNews» мнение, что ведомству в целом и лично генералу Юрию Рузляеву «невыгодна и неприятна в принципе» доследственная проверка, фигурантом которой является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, поэтому «ее постараются побыстрее закрыть».

«До того момента, пока информация не просочилась в СМИ, было выгодно вообще не обращать внимания на проблему, тянуть время. Проверка шла с весны, но о ней никто не говорил публично. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Рузляеву уже открыто задают вопросы, и ему рано или поздно придется на них как-то реагировать. Поскольку все это ударяет по имиджу, думаю, будут попытки спешно нивелировать ситуацию. Хотя самым простым решением является исключение Александра Тузова из общественного совета при УМВД. Как говорится, нет человека — нет проблемы», — пояснил собеседник агентства.