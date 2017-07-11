Александр Тузов попал в поле зрения силовиков, ведется доследственная проверка Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Потерявший из-за судебных исков о фотографиях примерно за год почти полмиллиона рублей бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, который с 2016 года по надуманным основаниям безуспешно пытался создать учредителю ИА «PenzaNews» проблемы с силовиками, теперь сам попал в поле зрения правоохранительных органов.

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Заявление по признакам преступления ч. 2 ст. 128.1 УК РФ — клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации — поступило в полицию еще в конце марта, однако огласку в интернет-пространстве эта ситуация получила только сейчас.

В частности, речь идет о сознательном распространении порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию заведомо ложной информации в СМИ, владельцем и главным редактором которого является Александр Тузов.

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Согласно имеющимся сведениям, на минувшей неделе на имя прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой поступило обращение, в котором гражданин просит проверить соблюдение сотрудниками полиции сроков рассмотрения заявления по признакам преступления ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Дело в том, что им дважды направлялись ходатайства в полицию об ознакомлении с материалами проверки, однако до сих пор никто из сотрудников УМВД так и не сообщил, каким образом, где и когда это можно сделать.

При этом гражданин в своем обращении к прокурору области, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», не исключает, что «столь длительное [...] рассмотрение материалов проверки и, как кажется, нежелание сотрудников правоохранительных органов своевременно ознакомить [...] с ее результатами может быть связано с тем, что Тузов А.В. является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области».