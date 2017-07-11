Александр Тузов попал в поле зрения силовиков, ведется доследственная проверка

Заявление по признакам преступления ч. 2 ст. 128.1 УК РФ — клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации — поступило в полицию еще в конце марта, однако огласку в интернет-пространстве эта ситуация получила только сейчас.
В частности, речь идет о сознательном распространении порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию заведомо ложной информации в СМИ, владельцем и главным редактором которого является Александр Тузов.
Согласно имеющимся сведениям, на минувшей неделе на имя прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой поступило обращение, в котором гражданин просит проверить соблюдение сотрудниками полиции сроков рассмотрения заявления по признакам преступления ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Дело в том, что им дважды направлялись ходатайства в полицию об ознакомлении с материалами проверки, однако до сих пор никто из сотрудников УМВД так и не сообщил, каким образом, где и когда это можно сделать.