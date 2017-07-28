Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем крещения Руси Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем крещения Руси, который отмечается в пятницу, 28 июля.

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«Сегодня особенный праздник — День крещения Руси, день, когда православные верующие чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира, избравшего в 988 году в качестве государственной религии православие. Это событие стало ключевым в определении исторического пути России, легло крепким фундаментом в основу развития человеческой личности», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что уже более 1 тыс. лет православная вера объединяет миллионы людей, укрепляет национальное сознание и личное начало в человеке.

«Уверен, и в дальнейшем ее мощная сила будет помогать в сохранении мира, согласия и благополучия. От всего сердца позвольте пожелать вам, дорогие жители города Пензы, крепкого здоровья, семейного счастья, любви и гармонии, радости, спокойствия и чистоты души!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.