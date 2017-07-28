14:36:58 Пятница, 28 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем крещения Руси

10:12 | 28.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем крещения Руси, который отмечается в пятницу, 28 июля.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем крещения Руси

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня особенный праздник — День крещения Руси, день, когда православные верующие чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира, избравшего в 988 году в качестве государственной религии православие. Это событие стало ключевым в определении исторического пути России, легло крепким фундаментом в основу развития человеческой личности», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что уже более 1 тыс. лет православная вера объединяет миллионы людей, укрепляет национальное сознание и личное начало в человеке.

«Уверен, и в дальнейшем ее мощная сила будет помогать в сохранении мира, согласия и благополучия. От всего сердца позвольте пожелать вам, дорогие жители города Пензы, крепкого здоровья, семейного счастья, любви и гармонии, радости, спокойствия и чистоты души!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Жительница Пензы подозревается в мошенничестве при организации отдыха ребенка знакомой В Сердобске найден мертвым 17-летний подросток
В Пензе 15 августа стартует месячник по безопасному дорожному движению В Пензе организована проверка по факту ДТП с мотоциклистом вблизи «Онежского»
В День ВДВ в Пензе возложат цветы у «Разорванной звезды» и «Афганских ворот» В Пензе реальный срок получил бывший следователь за «помощь» с уголовным делом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама