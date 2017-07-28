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На фестивале «Марсово поле» в Пензе реконструируют реальный бой наполеоновских времен

11:49 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Третий всероссийский военно-патриотический фестиваль «Марсово поле», в ходе которого будет реконструирован реальный бой 1812 года, пройдет в Пензе 12 и 13 августа.

На фестивале «Марсово поле» в Пензе реконструируют реальный бой наполеоновских времен

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Планируется приезд разных исторических клубов, в том числе из Сибири, из Санкт-Петербурга — примерно из 11 городов», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель клуба «Аванпостъ» Томас Янчаускас, являющийся одним из организаторов фестиваля.

Он отметил, что ожидается визит члена научного совета Российского военно-исторического общества, одного из основоположников движения реконструкции в стране Олега Соколова.

«12 августа в 16.00 пройдет военный парад в центре города — церемониал памяти Дениса Давыдова — от пензенской епархии до сквера Давыдова», — пояснил организатор фестиваля.

По его словам, 13 августа, в том же месте, что и в прошлом году — на поле рядом с проездом Будищева в микрорайоне Шуист, состоится самая красочная часть фестиваля — реконструкция сражения.

Томас Янчаускас уточнил, что начало мероприятия намечено на 11.00.

«Планируется примерно 160 участников, пять артиллерийских орудий. […] Будет отыгран реальный эпизод 1812 года, связанный с пензенцем, где полковник Николай Столыпин взял в плен французского генерала Буже. Будет красивое динамичное сражение, где все будет взрываться, стрелять, гореть», — пояснил собеседник агентства.

Фоторепортаж

Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле»

Он уточнил, что перед сражением состоится молебен.

«Будут работать ярмарка сувенирная, интерактивные площадки, где можно примерить мундир, сфотографироваться в форме, покататься на лошади, пройти солдатскую школу», — добавил один из организаторов мероприятия.

Томас Янчаускас сообщил, что в рамках фестиваля «Марсово поле» выступит ансамбль «Казачья застава», который исполнит старинные песни, и духовой оркестр.

Он отметил,что гости смогут увидеть приемы джигитовки и трюки с шашкой.
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