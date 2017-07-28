В Пензе 15 августа стартует месячник по безопасному дорожному движению Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Месячник по безопасному дорожному движению стартует в Пензе во вторник, 15 августа. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 28 июля.

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По его мнению, в настоящее время Госавтоинспекция ослабила работу в части предупреждения ДТП.

«Необходимо широко осветить месячник по безопасному движению, который открывается в Пензе с 15 августа, провести масштабные акции с привлечение общественности и средств массовой информации, разместить баннеры, использовать другие возможности, создавая атмосферу нетерпимости по отношению к нарушителям правил дорожного движения. Тогда будет результат», — отметил вице-губернатор.

По словам начальника ГИБДД УМВД России по городу Пензе Павла Рудняева, основными проблемами на дорогах являются нарушение режима труда и отдыха водителей, превышение скоростного режима при осуществлении пассажирских перевозок и перегрузка транспортного средства.

В качестве примера он привел превышение скорости до 60 км/ч при норме в 15–20 км/ч на маршруте №75, который обслуживает ООО «Автокомбинат».

Среди особо злостных нарушителей Павел Рудняев назвал ООО «Бриз», за которым числятся многочисленные административные наказания и неуплаченные штрафы в размере около 240 тыс. рублей.

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Подводя итоги совещания, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что слышит много нареканий на откровенно хамское поведение водителей пассажирского транспорта.

«Жители города просят навести порядок. И мы это сделаем», — подчеркнул он.

Глава администрации Пензы пояснил, что перевозчиков, которые не выполняют достигнутые договоренности по обновлению подвижного состава, не занимаются подбором профессиональных кадров, не легализуют заработную плату и не платят налоги, не будут допускать до конкурсов на обслуживание маршрутов.

«Повернитесь лицом к городу, в котором вы работаете, к людям, которых вы перевозите», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.