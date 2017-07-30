Губернатор поздравил пензенцев с Днем ВМФ Общество

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем Военно-Морского Флота, который отмечается в последнее воскресенье июля.

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«Это знаменательное событие объединяет истинных патриотов Отечества, кто по праву гордится ее героическим прошлым, верит в достойное будущее. Во все времена военно-морской флот является символом государства, основой его оборонного могущества и национальной безопасности», — отметил глава региона.

Он выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и ВМФ за неизменную верность Андреевскому флагу, а также всем, кто сегодня находится в боевом строю.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.