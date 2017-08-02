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Двое детей из Заречного пройдут лечение за счет благотворительной помощи

12:04 | 02.08.2017 | Общество

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Заречный, 2 августа 2017. PenzaNews. Двое детей из Заречного Пензенской области — 14-летний Егор Павлов и 5-летний Назар Меньшов — получат медицинскую помощь за счет средств программы «Дар во благо» городского фонда поддержки городских инициатив.

Двое детей из Заречного пройдут лечение за счет благотворительной помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспертный совет решил выделить на реабилитацию Назара Меньшова 121 тыс. 500 рублей, Егора Павлова — 200 тыс. рублей.

Как сообщается на странице фонда поддержки городских инициатив Заречного в социальной сети Facebook, Назар Меньшов отправится на реабилитацию в центр «Первый шаг» в Казань, а Егору Павлову компенсируют затраты на лечение в центре «Три сестры» в Московской области.

5-летний мальчик страдает от множественных врожденных пороков развития. Раннее он уже получал помощь из средств благотворительной программы «Дар во благо» — в 2015 году в размере 372 тыс. 898 рублей на лечение в израильской клинике «Ассута», в 2016 году — в сумме 230 тыс. рублей на реабилитацию в ООО «Огонек» и более 41 тыс. рублей на приобретение технических средств реабилитации.

Егор Павлов проходил лечение от множества переломов и травм, в том числе шейного отдела, позвоночника и предплечий. Ранее благотворительная помощь из средств фонда ему не оказывалась.
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