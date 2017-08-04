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Жители Пензы смогут оформить электронную цифровую подпись в МФЦ

11:15 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Жители смогут подать заявку на получение электронной цифровой подписи в офисах МФЦ города Пензы с понедельника, 14 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики.

Жители Пензы смогут оформить электронную цифровую подпись в МФЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Услуга стала доступной благодаря заключенному договору между ГАУ «МФЦ» и АО «Оператор электронного правительства», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, а также физическим лицам желательно предоставить свидетельство ИНН и СНИЛС, а юридическим — выписку из соответствующего реестра юрлиц (ЕГРЮЛ) или индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), подготовленную не более 3 месяцев назад.

В Минэкономики напомнили, что электронная цифровая подпись применяется при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, а также при иных юридически значимых действиях.
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