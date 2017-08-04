В Пензе 13 августа отметят праздник православной культуры «Спас»
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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Праздник православной культуры «Спас» состоится в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе рядом со строящимся Спасским кафедральным собором в воскресенье, 13 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
На центральной сцене выступят творческие коллективы из Пензы и районов области.
Параллельно с концертом в сквере будут действовать арт-мастерские, выставка народного творчества и промыслов. Будет организована спортивная площадка и развернут литературный привал.
На детской площадке напротив кафе «Парус» гостям праздника предложат игры с аниматорами, аквагрим, аттракционы, будут работать ростовые куклы и выездной мини-зоопарк.
Рядом с собором планируется разместить выставку, отражающую его историю.
На протяжении всего мероприятия будут проходить чаепитие и выставка-продажа медовой продукции, выпечки и сладостей.
Начало праздника намечено на 11.00, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.