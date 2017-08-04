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Ингушетия планирует перенять опыт Пензенской области по социализации инвалидов

16:35 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова Белова обсудили возможность реализации в республике социальных проектов для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья в ходе встречи, состоявшейся в пятницу, 4 августа.

Ингушетия планирует перенять опыт Пензенской области по социализации инвалидов

Фото: Ingushetia.ru

Мария Львова-Белова поблагодарила Юнус-Бек Евкурова за прием и отметила, что приезд в Ингушетию является ее первым знакомством с Кавказом.

«Я покорена вашим гостеприимством, просто потрясает открытость и теплота, которыми меня окружили», — сказала она.

Председатель «Благовеста» подчеркнула, что увидела в Ингушетии богатый ресурс общественных организаций, готовых к плодотворному сотрудничеству в плане создания мощной системы по социализации инвалидов.

«Сегодня их [детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья] также важно адаптировать в обычную жизнь путем создания комфортных условий и трудоустройства», — пояснила Мария Львова-Белова.

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Она выразила уверенность в том, что руководство Ингушетии выполнит эту задачу на высоком уровне.

В свою очередь глава Ингушетии выразил свое восхищение благотворительным проектом «Дом Вероники», на открытии которого в Пензе он присутствовал в июне.

«Я с большим интересом ознакомился с работой «Дома Вероники». Считаю, что Ваш проект дает отличную возможность молодым людям получить профессию и реализовать себя в жизни», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Он поручил вице-премьеру Ингушетии Хусену Зурабову изучить опыт специалистов из Пензы и перенять их практику.

«Ингушетия заинтересована в долгосрочном плодотворном сотрудничестве с Вами», — цитирует Юнус-Бека Евкурова пресс-служба администрации главы Ингушетии.
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