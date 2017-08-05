В Пензе облсуд признал законным увольнение налогового инспектора в связи с утратой доверия Общество

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым признано законным увольнение сотрудницы инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города, уволенной в связи с утратой доверия.

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«В своем заявлении женщина выразила несогласие с приказом начальника ИФНС России по Железнодорожному району Пензы от 15 марта 2017 года, которым она была освобождена от замещаемой должности государственной гражданской службы и уволена в связи с утратой доверия», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что женщина просила признать увольнение незаконным, восстановить ее в должности, взыскать заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что ее увольнение, а также проведенная в отношении нее служебная проверка, произведены в соответствии с действующим законодательством. В 2015 и 2016 годах перед проведением мероприятий налогового контроля в организации, где в должности помощника генерального директора осуществлял трудовую деятельность ее супруг, и в ходе них, она не уведомила своего непосредственного начальника в письменной форме о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, чем нарушила положения федерального закона «О противодействии коррупции», — пояснила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, ранее женщина уже привлекалась к дисциплинарной ответственности за аналогичное нарушение.

«Решение вступило в законную силу», — резюмировала пресс-секретарь.