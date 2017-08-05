В Пензе праздник микрорайона отметили дискотекой под открытым небом Общество

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Дискотека под открытым небом стала ярким завершением праздника микрорайона, состоявшегося в одном из дворов на улице Антонова в Пензе вечером в минувшую пятницу, 4 августа.

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Мероприятие под названием «Разноцветное лето» объединило как уже знакомых между собой соседей, так и тех, кто впервые получил возможность пообщаться с людьми, живущими в том же дворе.

Поздравить жителей с праздником пришли официальные лица, среди которых — глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов и депутат Законодательного собрания региона Яна Куприна.

Концертно-развлекательную программу подготовили сотрудники молодежного центра «Орион». В ходе нее дети и взрослые приняли участие в различных соревнованиях, в том числе в играх с водой, которые были особенно востребованы с учетом жаркой погоды, сообщает пресс-служба мэрии.