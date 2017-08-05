Жительница Пензы обратила внимание властей на опасный пешеходный переход Общество

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Неравнодушная жительница Галина Колмыкова разместила на портале «Открытая Пенза» инициативу, в которой она призывает представителей власти обратить внимание на опасный пешеходный переход на улице Тернопольской, где в темное время суток очень затруднительно увидеть человека.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как поясняется в ее описании, вблизи пешеходного перехода — со стороны домов №35 и №37 на улице Ладожской — отсутствуют световые опоры. Они установлены лишь на противоположной стороне дороги, на отдалении от «зебры».

Кроме того, водители нередко оставляют свои машины, в том числе на ночь, в непосредственной близости от пешеходного перехода, что затрудняет автомобилистам обзор.

В итоге людей, выходящих со двора и направляющихся в сторону магазина «Магнит», из-за этих транспортных средств не видно до того момента, пока они не выйдут непосредственно на проезжую часть.

«Просьба установить дополнительное освещение около пешеходного перехода, так как освещение заканчивается на углу дома по улице Ладожской, 33», — говорится в тексте инициативы.

Она адресована администрации Пензы и городскому департаменту ЖКХ.