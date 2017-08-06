Владимир Керханаджев награжден памятной медалью «100 лет Октябрьской революции» Общество

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Памятная медаль «100 лет Октябрьской революции» вручена участнику Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председателю городского совета ветеранов, почетному гражданину Пензы Владимиру Керханаджеву, который отметил свое 93-летие на текущей неделе.

Фото: Kprfpenza.ru

Вместе с медалью ему вручено соответствующее удостоверение, подписанное председателем Центрального комитета КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Ровно 70 лет назад — уже после окончания Великой Отечественной войны — в 1947 году Владимир Михайлович [Керханаджев] вступил в ВКП(б) и до сих пор остается членом Коммунистической партии», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте пензенского обкома КПРФ.

В нем добавляется, что это вторая медаль «100 лет Октябрьской революции», которая вручена в Пензенской области — первой был удостоен предшественник Владимира Керханаджева на посту председателя городского совета ветеранов Виталий Дорош.