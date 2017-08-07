В Пензе после иска налоговой службы «Россия» стала «Лермонтовым» Общество

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Россия», переименовать которое ранее потребовала инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы, сменило название на ООО «Отель «Лермонтов». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Компания с таким названием имеет тот же ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), что и ООО «Гостиница «Россия».

Как отмечается в выписке из ЕГРЮЛ, необходимые для внесения изменений в учредительные документы юрлица бумаги были представлены 26 июля.

Государственная регистрация изменений была произведена 3 августа, то есть в тот же день, когда инспекция ФНС направила в Арбитражный суд Пензенской области письмо об отказе от ранее заявленных требований.

Согласно документам, организация под названием «Отель «Лермонтов» располагается по адресу: Пенза, улица Московская, 71.

В учредителях значатся восемь человек: Александр Пронин с размером доли 20%, Сергей Гречишкин — 20%, Сергей Куличков — 17,66%, Елена Сухова — 17,66%, Олег Паршин — 13,72%, Юлия Богацкова — 5,48%, Наталья Сухова — 2,74% и Лилия Куличкова — 2,74%.

Генеральным директором является Наталья Сухова.

Как сообщила ИА «PenzaNews» ее секретарь, Наталья Сухова «пока каких-либо комментариев не дает», поэтому на данный момент неизвестно, последует ли за сменой названия юрлица переименование гостиницы или нет.