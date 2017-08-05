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В Пензе налоговая служба отказалась от иска к гостинице «Россия» о смене названия

12:55 | 05.08.2017 | Общество

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы заявила отказ от иска к ООО «Гостиница «Россия» о понуждении организации к смене фирменного названия.

В Пензе налоговая служба отказалась от иска к гостинице «Россия» о смене названия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», основанием стало то, что 27 июля представители общества с ограниченной ответственностью подали в налоговый орган заявление о смене наименования.

Ровно через неделю — 3 августа — истец направил в Арбитражный суд Пензенской области, рассматривавший дело, письмо об отказе от ранее заявленных требований.

В итоге определением суда от 4 августа производству по делу было прекращено.

Какое решение на данный момент принято инспекцией ФНС по заявлению о смене названия, неизвестно. Также нет информации о том, как теперь будет называться организация. На сайте гостиницы «Россия» реквизиты остались прежними.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», инспекция ФНС России потребовала сменить наименование ООО «Гостиница «Россия» в начале июня 2017 года.

Иск был подан с учетом правил включения в фирменное наименование юридического лица слов «Российская Федерация», «Россия», а также производных, которые были утверждены постановлением правительства РФ от 3 февраля 2010 года.

Первое судебное заседание по делу состоялось 26 июля. В ходе него стало известно, что учредители «России» готовы сменить название юрлица.
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