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Памятник материнству установят в Пензе у перинатального центра

19:10 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Памятник материнству «Ладушки» художника Николая Мордовина, проект которого ранее был неоднозначно воспринят жителями, будет установлен на территории перинатального центра в Пензе. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания региона, директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн.

Памятник материнству установят в Пензе у перинатального центра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, работа над воплощением проекта в жизнь уже ведется.

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«Сначала наш, пензенский, художник по металлу делает. Потом отливают его [памятник] в Смоленске, потом сюда его везут», — сказал Вадим Боринштейн журналистам после выездного совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел на стройплощадке перинатального центра в понедельник, 7 августа.

По словам директора МУП «Пензгорстройзаказчик», стоимость памятника составит около 2,5 млн. рублей.

Он отметил, что конкретное место для скульптуры будет определено после того, как ее привезут — с большой долей вероятности, это будет уже после открытия перинатального центра, которое намечено на октябрь 2017 года.
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