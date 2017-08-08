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В Пензенской области в реестр коллекторских агентств внесены лишь две организации

10:50 | 08.08.2017 | Общество

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Только две организации зарегистрированы в государственном реестре юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности на территории Пензенской области. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

Начальник управления ФССП России по Пензенской области Евгений Пазечко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день в Пензенской области внесено в реестр два юридических лица. Это «Лайф» и «Право», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии 2017 года, состоявшейся во вторник, 8 августа.

Евгений Пазечко уточнил, что судебные приставы были наделены полномочиями по контролю за деятельностью коллекторов лишь 1 января 2017 года.

«На сегодняшний день у нас рассмотрено уже порядка 66 заявлений на действия коллекторов, из них 21 — [в отношении организаций], которые состоят в реестре, и 45, которые не состоят. В отношении двух организаций направлены протоколы в суд в Нижний Новгород — по месту регистрации коллекторских агентств. Судами первой инстанции вынесены решения о взыскании с них штрафа. Но, естественно, они их обжалуют, и на сегодняшний день эти решения не вступили в законную силу», — пояснил главный судебный пристав Пензенской области.

Он добавил, что еще по одному протоколу об административном правонарушении ожидается решение.

«По одному — звонки от коллекторов поступали в ночное время, что противоречит законодательству, во второму — количество SMS-сообщений превысило установленный лимит, по третьему — [имело место] направление писем, порочащих честь и достоинство», — сообщил Евгений Пазечко.

По его словам, большая часть жалоб поступает на представителей микрофинансовых организаций, которые добиваются погашения долгов путем запугивания самих заемщиков и их близких.
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