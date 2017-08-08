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В Заречном День знаний отметят «Маршем поколений» и уроком «Слава созидателям!»

11:29 | 08.08.2017 | Общество

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Заречный, 8 августа 2017. PenzaNews. Тематические мероприятия будут организованы в Заречном Пензенской области в День знаний, 1 сентября.

В Заречном День знаний отметят «Маршем поколений» и уроком «Слава созидателям!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Утром в общеобразовательных организациях состоится торжественная линейка, а затем для школьников проведут урок «Слава созидателям!» На него будут приглашены те, кто вписал свое имя в летопись отечественного атомного проекта.

В 11.00 школьники, родители, учителя и представители старшего поколения в рамках «Марша поколений» пройдут от театра юного зрителя к площади Ленина, где примут участие в общегородской линейке.

В центральном парке культуры и отдыха «Заречье» учреждения культуры организуют работу различных площадок и фотозон. Здесь же стартует акция «Внешкольник», в рамках которой впоследствии все учреждения дополнительного образования проведут дни открытых дверей.

В сквере Демакова с 10.00 до 15.00 будет работать «Детский квартал». На пяти его «улицах» будут проводится мастер-классы и конкурсы, выполняя задания которых, дети построят «территорию Росатома».

Вечером на площади перед центром здоровья и досуга пройдет мероприятие «До свидания, лето!», сообщает управление общественных связей Заречного.
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