В Пензенской области суммарный долг по алиментам снизился до 825 млн. рублей Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Суммарная задолженность по алиментам снизилась в Пензенской области на 175 млн. рублей по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

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«На сегодняшний день у нас на остатке находится чуть больше 8 тыс. 600 исполнительных производств на общую сумму 825 млн. рублей. [...] Ее удалось снизить [...] с 1 млрд. рублей», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 8 августа.

По словам Евгения Пазечко, 86 исполнительных производств на сумму более 17 млн. рублей окончено за этот период благодаря мерам уголовно-правового характера.

«Очень успешно действует в этом направлении ограничение в спецправах, которое побуждает должников гасить долги по алиментам, чтобы не расставаться со своим водительским удостоверением», — отметил начальник регионального управления ФССП.

Он добавил, что к выплате алиментов под угрозой уголовного наказания приступили 306 должников из 875, привлеченных к административной ответственности.