19:25:48 Вторник, 8 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области суммарный долг по алиментам снизился до 825 млн. рублей

13:22 | 08.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Суммарная задолженность по алиментам снизилась в Пензенской области на 175 млн. рублей по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

В Пензенской области суммарный долг по алиментам снизился до 825 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день у нас на остатке находится чуть больше 8 тыс. 600 исполнительных производств на общую сумму 825 млн. рублей. [...] Ее удалось снизить [...] с 1 млрд. рублей», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 8 августа.

По словам Евгения Пазечко, 86 исполнительных производств на сумму более 17 млн. рублей окончено за этот период благодаря мерам уголовно-правового характера.

«Очень успешно действует в этом направлении ограничение в спецправах, которое побуждает должников гасить долги по алиментам, чтобы не расставаться со своим водительским удостоверением», — отметил начальник регионального управления ФССП.

Он добавил, что к выплате алиментов под угрозой уголовного наказания приступили 306 должников из 875, привлеченных к административной ответственности.
Актуальное
Читайте также
Мэр предложил обратиться в ПГУАС за советом по благоустройству остановки у рынка В Пензенской области ищут желающих работать в ППС и ДПС
Задержан житель Пензы, разбивший стекло в чужой квартире и подравшийся с прохожим Гражданин Белоруссии оштрафован за нарушение правил международных перевозок под Пензой
На одного пензенского пристава приходится 290 производств по взысканию алиментов Лариса Сорокина назначена председателем Иссинского районного суда
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама