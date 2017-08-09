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На стройке в Заре пресечена деятельность девяти иностранцев-нелегалов

10:14 | 09.08.2017 | Общество

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Трудовая деятельность девяти иностранцев, нелегально находившихся в России, пресечена на стройке в микрорайоне Заря города Пензы по результатам внезапной прокурорской проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

На стройке в Заре пресечена деятельность девяти иностранцев-нелегалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратурой Октябрьского района Пензы материалы проверки были переданы в управление по вопросам миграции УМВД России по региону, которым в отношении иностранных граждан и их работодателей составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. В УМВД России по городу Пензе в связи с ненадлежащей профилактической работой службы участковых уполномоченных, повлекшей нарушения законодательства о миграции, внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнила собеседница агентства.

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Она добавила, что за 2017 год по материалам прокурорских проверок было возбуждено восемь уголовных дел в связи с фиктивной регистрацией иностранцев в жилых помещениях.

«Всего по итогам первого полугодия органами прокуратуры области выявлено свыше 200 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 47 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 77 лиц, в суды направлено 13 исковых заявлений», — сказала собеседница агентства.

Мария Зимина отметила, что за этот период семь человек по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности.
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