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На остановке у автовокзала в Пензе установят электронное табло

11:32 | 09.08.2017 | Общество

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Электронное табло с прогнозируемым временем прибытия общественного транспорта планируется разместить на следующей неделе на остановке «Автовокзал» — по направлению движения в сторону центра Пензы. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексей Ермаков в среду, 9 августа.

На остановке у автовокзала в Пензе установят электронное табло

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ближайшее время на этом остановочном павильоне появится электронное табло. Такое же размещено на «Центральном рынке». Оно в режиме реального времени показывает прогноз прибытия транспорта на данный остановочный павильон», — сказал он.

Алексей Ермаков пояснил, что на основании данных навигации устройство будет показывать оставшееся до прибытия автобуса время, в отличие от обычных табличек, где указан лишь интервал движения.

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«Количество транспорта, проходящего через данный остановочный пункт, достаточно большое», — отметил гендиректор организации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первое в Пензе электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта было размещено на остановке «Центральный рынок» — по направлению движения в сторону улицы Суворова — 2 июня. Проект реализуется за счет средств компании «Пенза-ГЛОНАСС».

Подобные табло намечено установить на ключевых остановках города.
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