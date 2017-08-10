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В Пензе возбудили дела в отношении родителей троих детей, забравшихся на крышу дома

09:32 | 10.08.2017 | Общество

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Дела об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» возбуждены в отношении родителей троих детей, забравшихся на крышу дома на улице Совхоз-техникум в Пензе.

В Пензе возбудили дела в отношении родителей троих детей, забравшихся на крышу дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, информация о нахождении несовершеннолетних на крыше была опубликована в социальной сети «ВКонтакте», после чего по данному факту была организована проверка.

«Вопрос о назначении наказания родителям будет решаться комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского района Пензы», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, по факту допущения беспрепятственного доступа на крышу жилого дома в управляющую компанию внесено представление.

«Свободный доступ на крышу дома в настоящее время ограничен», — резюмировала Мария Зимина.
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