УМВД спустя полтора месяца дало комментарий на итоги опроса о доверии к полиции Общество

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Начальник правового отдела управления МВД России по Пензенской области Лидия Ульянова спустя полтора месяца после обнародования результатов интернет-опроса о доверии к полиции направила в редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews» комментарий с предложением опубликовать его.

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«При размещении 29 мая 2017 года на сайте ИА «PenzaNews» результатов опроса граждан о доверии сотрудникам полиции, которое проводило на своем сайте ИА «PenzaNews», новость была опубликована под некорректным заголовком. Так как в опросе приняли участие 376 пользователей, в том числе 303 — из Пензенской области, употребление в заголовке фразы «более половины пензенцев...» относительно столь малого количества граждан приводит к формированию у читателей ошибочного представления о том, что в сообщении идет речь о результатах опроса, который адекватно отображает мнение всего населения Пензенской области», — говорится в письме с комментарием за подписью Лидии Ульяновой.

Ранее заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев вообще пытался поставить под сомнение сам факт проведения опроса на сайте агентства в период с 15 по 28 мая 2017 года.

В итоге в ответном письме, где излагалась подробная информация об онлайн-голосовании, ему было указано на то, что использование слова «якобы» в его запросе «является крайне неуместным».

Кроме того, в том же письме внимание Наримана Алтынбаева было обращено на всероссийский опрос ВЦИОМ, который был проведен в октябре 2016 года с объемом выборки 1 тыс. 600 человек.

Отвечая почти на аналогичный вопрос исследования, а именно: «Доверяете ли Вы сотрудникам полиции Вашего региона?», участники выбрали следующие варианты ответа: определенно доверяю — 14%, скорее доверяю — 33%, определенно не доверяю — 24%, скорее не доверяю — 23%, затрудняюсь ответить — 6%. Данные по другим годам — 2005, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2015 — приведены на сайте ВЦИОМ .

Представленные там цифры так или иначе коррелируют с результатами интернет-опроса, проведенного на сайте ИА «PenzaNews».

Опрошенные корреспондентами агентства социологи, работающие не только Пензе, но и далеко за ее пределами, недоумевают, что именно могло вызвать такую реакцию в руководстве УМВД России по Пензенской области, ведь результаты интернет-опроса в целом заслуживают доверия и не вызывают каких-либо сомнений.

По их словам, использование СМИ онлайн-исследований, в том числе проводимых самостоятельно, сейчас широко распространено. Как правило, итоги интернет-опросов обоснованно критикуют только тогда, когда в публикациях отсутствуют важные исходные данные, на основе которых и делаются выводы. В остальных же случаях это может быть связано с желанием просто поспорить с не всегда «приятными» цифрами и высказать на этот счет свое чисто субъективное мнение.

Как отмечают специалисты, опубликованная ИА «PenzaNews» новость о том, что более половины пензенцев не доверяют сотрудникам полиции, даже в самом заголовке содержит ключевое слово «опрос», указывая на то, что информация основана на мнениях реальных людей. Кроме того, уже в первом абзаце раскрываются метод и сроки проведения опроса, а также количество его участников.

Исследователи особо подчеркивают, что результаты интернет-опроса, несмотря на кажущееся малое число респондентов в несколько сотен, в целом верно отражают мнение более чем миллионного населения Пензенской области.

В частности, они напоминают, что для выборки с ошибкой в 5% вполне достаточно обследовать всего 400 респондентов при практически бесконечной генеральной совокупности, а чтобы, например, понизить ее до 4%, следует изучить мнение 625 человек.

При этом специалисты указывают на два важных момента. Первый заключается в том, что в последние годы вообще наблюдается тенденция к уменьшению размера выборки по сравнению с генеральной совокупностью. Второй же связан со спецификой именно интернет-опросов, где активность нередко проявляют негативно настроенные респонденты, выбирая соответствующие ответы.

Учитывая все вышеуказанные обстоятельства, редакция ИА «PenzaNews» планирует провести до конца 2017 года серию новых онлайн-исследований, касающихся работы полиции, и привлечь к ним как можно большее число интернет-респондентов.