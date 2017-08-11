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В Пензе оштрафован начальник участка филиала ОАО «РЖД» за ямы у переезда

08:57 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено начальнику эксплуатационного участка филиала ОАО «РЖД», который признан судом виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов в Пензе.

В Пензе оштрафован начальник участка филиала ОАО «РЖД» за ямы у переезда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Являясь лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов, он допустил наличие выбоин вдоль рельсов переезда в районе предприятия «Биосинтез», предельные размеры которых превышают допустимые», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

По его словам, при назначении наказания среди прочего суд учел признание мужчиной своей вины и своевременное принятие мер для устранения выбоин.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.
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